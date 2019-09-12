РИАМО - 12 сен. Форум представителей пивоваренной отрасли России состоится 13 сентября в Москве, его откроет министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Форум приурочен к 20-летию со дня образования Союза российских пивоваров. Но планируется обсуждение не только итогов деятельности пивоваров, но и наиболее актуальных для отрасли проблем, в частности, производство и оборот пивоваренной продукции в стране, и ее экспорт, точки роста и новые возможности», - рассказал Разин.

Он также отметил, что форум уже стал традицией, а в этом году в нем примут участие производители из разных регионов России, в том числе и Московской области. В частности, Подмосковье представят «Московская пивоваренная компания» из Мытищ и AB InBev Efes из Клина.

«Своим опытом они планируют поделиться на форуме с коллегами», - подчеркнул Разин.

По его словам, у компаний есть свои вполне успешные агропроекты, а также налаженные связи с сельскохозяйственными производствами, которые помогают в обеспечении стабильных и высококачественных поставок натурального сырья для пивоварения.

Пивоваренный форум организует Союз российских пивоваров, в котором состоят 96 компаний, имеющих 90 производственных площадок. Члены данного союза выпускают более 80% пива в стране.

«Всего на территории Подмосковья осуществляют деятельность 52 предприятия-производителя пива. В прошлом году в регионе было произведено 55,65 миллиона дал пива», - добавил Разин.

В 2018 году экспорт пива из Подмосковья в денежном эквиваленте составил 15,5 миллионов долларов.