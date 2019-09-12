РИАМО - 12 сен. Около 730 миллионов рублей сэкономили пассажиры «Мострансавто» при оплате проезда бесконтактными банковскими картами и гаджетами с момента появления такой возможности в марте 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

После модернизации платежной системы пассажиры совершили 42 миллиона транзакций.

«Оплата проезда по бесконтактным банковским картам доступна во всех автобусах «Мострансавто». Ежедневно пассажиры совершают 175 тысяч поездок по банковским картам и с помощью мобильных устройств с поддержкой бесконтактной оплаты. За последний месяц прирост в данном сегменте составил 15%», — говорится в сообщении.

Самыми активными являются жители Одинцова – 13,5 тысяч поездок в день, Люберец – 13,4 тысячи, Химок – 13 тысяч поездок.

Тридцать процентов пассажиров оплачивают проезд по бесконтактным банковским картам. Общая доля поездок в «Мострансавто» за безналичный расчет (по банковским картам, «Стрелке», социальным картам) составляет 94%.

«Бесконтактные банковские карты - это дополнительный инструмент для развития безналичных способов оплаты проезда. Такая система позволяет отслеживать пассажиропоток, контролировать финансовые показатели, сократить время посадки пассажиров в автобус», — отмечается в сообщении.

Стоимость поездки на городских маршрутах при оплате банковской картой на 35% ниже, чем за наличные, на пригородных и междугородних маршрутах пассажиры экономят почти 20 рублей.