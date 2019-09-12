РИАМО - 12 сен. В выходные, 7 и 8 сентября, в службу-112 поступило 13 обращений от граждан с сообщением «Заблудился в лесу», всего потерялись 22 человека, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Двадцать один человек был благополучно выведен из леса с помощью поисковых отрядов «Лиза Алерт», МЧС, участковых лесничих, но один человек уже никогда не вернется домой», — говорится в сообщении.

С начала рабочей недели из лесов вывели трех человек. Большое число заблудившихся в лесу —граждане в возрасте после 50 лет.

«В преддверии <...> выходных напоминаем, что соблюдение простых правил пребывания в лесу может спасти вашу жизнь! Напомните родным и близким о мерах предосторожности!» — заключается в сообщении.