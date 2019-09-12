РИАМО - 12 сен. В ходе заседания научно-методического совета при Мосгорнаследии ведущими экспертами был определен предмет охраны исторического здания особняка Морозовой, располагающегося по адресу: Москва, Смоленский бульвар, дом 26/9, строение 1, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Над особняком в XIX веке работал известный архитектор Виктор Мазырин специально по заказу семьи знаменитых текстильных фабрикантов Морозовых. До наших дней сохранились декоративные оформления фасадов, внутренняя планировка и уникальная отделка парадных интерьеров. Здание считается уникальным примером усадебной постройки XIX века и является признанным объектом культурного наследия федерального значения.

«Оформление интерьеров особняка Морозовой очень похоже на интерьеры дома Морозова на Воздвиженке, хотя и выполнено из более скромных материалов – гипса и дерева. При участии архитектора Виктора Мазырина в доме появились уникальные парадные залы, объединенные анфиладой», - рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он также отметил, что предметом охраны данного объекта было решено сделать все декоративные элементы фасадов XIX века, среди которых есть скульптурные изображения античных фигур, ордерные композиции, художественный металл. Также в предмет охраны включена внутренняя анфиладная планировка с системой сводчатых перекрытий и декоративное оформление интерьеров памятника — монументальная живопись и скульптура, мраморные камины.

«С начала 2019 года Мосгорнаследие утвердило предметы охраны уже 80 памятников архитектуры. Эксперты научно-методического совета при департаменте регулярно проводят исследования уже внесенных в реестр зданий и тех домов, чья судьба еще только решается, для определения всех исторических элементов, которые должны находиться под охраной», - заключил Емельянов.