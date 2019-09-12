РИАМО – 12 сен. Четыре участницы из Московской области вышли в федеральный этап конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма», говорится в сообщении пресс-службы организаторов конкурса.

Отобраны участники всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма», проводимого Федеральным агентством по туризму совместно с профильными органами исполнительной власти субъектов РФ и отраслевыми объединениями. В состав участников вошли специалисты отрасли, победившие в региональных отраслевых испытаниях.

«По итогам регионального этапа конкурса, который состоялся в 56 субъектах Российской Федерации, на федеральный этап вышли 149 человек, в том числе четыре участницы из Московской области. Федеральный этап проводится дистанционно. Конкурсанты продемонстрируют свои профессиональные знания и умения, выполняя тестовое и творческое задания, разработанные экспертами отрасли», – отмечается в сообщении.

По результату федерального этапа будут определены победители по 4 номинациям и 3 подноминациям: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»;«Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»); «Лучший экскурсовод (гид)» (подноминация «Гид-переводчик»); «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

Победители федерального этапа в каждой номинации в этом году получат по 100 тысяч рублей, за вторые места будет вручено по 80 тысяч рублей, за третьи – по 60 тысяч рублей. Также по 60 тысяч рублей получат победители подноминаций.