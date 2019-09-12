РИАМО – 12 сен. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что методика определения минимальной потребительской корзины устарела, туда необходимо добавить покупку гаджетов, оплату связи, расходы на развлечения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Минтруд России в новом законопроекте установил минимальный размер оплаты труда в 2020 году на уровне в 12130 рублей.

Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.

«Его (МРОТ — ред.), конечно, необходимо повышать, но дело в том, что сейчас существует методика расчета МРОТ и прожиточного минимума, которые у нас, в соответствии с законом РФ, должны быть равны. То есть никто не может получать зарплату ниже прожиточного минимума. А методика расчета прожиточного минимума, к сожалению, устарела», — сказала Бессараб.

Методика определения минимальной потребительской корзины содержит сведения о необходимом количестве круп, масел, овощей и фруктов, которые человек должен съесть за год. В корзине также прописывается, сколько костюмов и пар обуви должно быть у человека.

«Если взять минимальную потребительскую корзину среднестатистического европейца, то, к примеру, англичане считают, что в минимальную потребкорзину должны входить услуги садовника. Французы считают, что непременно должны входить товары вроде лосьона для волос и средства для ухода за животными, потому что это неотъемлемая часть жизни человека — домашний питомец. <…> Ну, конечно, мы уже достаточно сильно отстаем со своей парой костюмов и парами обуви, согласитесь», — отметила Бессараб.

Она добавила, что человек сегодня не может обходиться без коммуникаций. Поиск работы затруднен, если у него нет мобильного или стационарного устройства с выходом в интернет.

«Наверно, необходимо рассматривать на экспертном уровне такой вопрос, но все же такие траты необходимо закладывать. Ну и, конечно, должны быть заложены все остальные блага цивилизации, от которых сегодня ну просто неприлично уходить в сторону», — подчеркнула депутат.

По ее мнению, потребительская корзина должна быть на уровне 19-20 тысяч рублей, не меньше.

«Я считаю, что развлечения туда тоже уже пора вставлять, ну не может человек просто наесться, напиться, тепло одеться и сидеть дома. Он должен развлекаться, ходить в театр, хотя бы раз в три месяца он должен посещать театр, кино и так далее», — отметила Бессараб.

Она заключила, что потребительскую корзину пока трудно посчитать. Сначала ее нужно «наполнить».