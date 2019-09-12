РИАМО - 12 сен. Открытый фестиваль народного творчества «Ах, картошка-капуста! Овощной разгуляй!» пройдет в Ступине 21 сентября, он будет посвящен 90-летию Московской области и 60-летию городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В программе фестиваля – урожайный квест, овощные подворья, угощения, конкурсы, игры, развлечения, овощное дефиле и концертная программа. Также будут работать тематические площадки, выставки-ярмарки и дегустации», - говорится в сообщении.

Ступинская застолица пройдет на площадке парка культуры и отдыха имени Островского. Старт мероприятию будет дан 21 сентября в 11:00.

Главная цель фестиваля — возрождение традиционных, духовно-нравственных, культурных и исторических ценностей. Кроме того, мероприятие послужит укреплению народного искусства и творчества.