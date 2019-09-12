РИАМО – 12 сен. В столице под мостом нашли анкеты с персональными данными клиентов банка, на обгорелых листах можно разобрать текст, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«Документы были обнаружены под эстакадой в районе Мосфильмовской улицы. Как сообщают очевидцы, это оказались анкеты на выпуск и получение банковских карт банка. Вероятно, документы сначала попытались сжечь, а затем выкинули», — говорится в сообщении.

На анкетах можно разглядеть текст. С бумагами также пытались сжечь и рекламные флаеры банка.