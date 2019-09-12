РИАМО - 12 сен. В Подмосковье стартовала прививочная кампания против гриппа, в регион поступило более 1,3 миллиона доз вакцины для иммунизации, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Планируется, что вакцинацию пройдут 3,6 миллиона человек, в том числе 2,6 миллиона взрослых и около 998 тысяч детей. В прошлом году прививку от гриппа сделали около 3,5 миллионов человек.

«По состоянию на 9 сентября 2019 года в субъект поступило 409450 доз вакцины для иммунизации детей «Гриппол плюс» (43,1%) и 978750 доз вакцины для иммунизации взрослых «Совигрипп» (43,5%)», — говорится в сообщении.

Сделать прививку против гриппа можно в медицинских организациях по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования, руководители предприятий и организаций могут привить своих сотрудников по договору с медицинскими организациями, имеющими лицензию на вакцинопрофилактику.

Вакцинация против гриппа является самым эффективным способом профилактики данного заболевания.