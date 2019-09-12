РИАМО - 12 сен. В подмосковном Звенигороде отреставрируют манеж XIX века, в ходе работ будут воссозданы основания, фундаменты и другие конструкции и детали, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области проведена закупка, по результатам которой заказчиком (ГБУ Московской области «Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей») заключен контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия - манеже XIX века», — сказала председатель комитета Елена Волкова.

Музею выделили бюджетное финансирование на разработку полного комплекса проектно-сметной документации по реставрации манежа. В соответствии с требованием законодательства проект проходил ряд экспертиз, в том числе историко-культурную и государственную строительную.

«Согласно техническому заданию предусмотрена реставрация, в том числе воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем, деревянных конструкций и деталей, декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора, конструкций и деталей из естественного и искусственного камней», — добавляется в сообщении.

При проектировании предусмотрено благоустройство прилегающей территории, а также особое внимание уделено адаптации здания для маломобильных групп населения.