РИАМО - 12 сен. Родителей и детей в Подмосковье опросят о качестве питания в школах в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», опрос будут проводить до 10 октября, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В целях реализации федерального проекта внедряется система мониторинга за состоянием питания различных групп населения, в том числе детей. Московская область вошла в состав пяти пилотных территорий, где апробируется методика оценки состояния питания жителей региона. Первой группой исследования стали школьники в организованных коллективах.

«В период с 10 сентября по 10 октября 2019 года организовано проведение исследования путем опроса/анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных организаций, в которых организовано питание детей. Мониторинг организации питания проводится в 600 общеобразовательных учреждениях области, определенных методом случайной выборки, в 100 школах будет проведен опрос/анкетирование около 3 тысяч родителей при участии детей», — говорится в сообщении.

Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценку фактического питания: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности, и, главное, насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам, наличию необходимых микронутриентов.

Исследования помогут понять не только то, как питаются дети в школе, но и получить ценную информацию о том, что они едят дома, какие пищевые привычки существуют в семье. Полученные данные лягут в основу новых (актуализированных) рекомендаций по питанию для детей разных возрастных групп, а также позволят разработать адресные образовательные программы как для детей, так и для учителей, и родителей.