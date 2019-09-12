РИАМО - 12 сен. В Северном терминальном комплексе международного аэропорта Шереметьево завершили реконструкцию паркинга на 2358 мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Первый заместитель начальника Главгосстройнадзора Московской области Тамерлан Алборов в ходе проверки соответствия требованиям технических регламентов и проектной документации отметил, что паркинг полностью готов и в ближайшее время объекту будет выдан ЗОС», — говорится в сообщении.

Паркинг имеет пять этажей, его площадь составляет 95,6 тысячи квадратных метров. В здании кроме 2358 парковочных мест есть ряд вспомогательных и технических помещений, кровля объекта – эксплуатируемая. Застройщиком выступает АО «Международный аэропорт Шереметьево».