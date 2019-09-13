Этим летом в отдаленные районы столицы – Некрасовку и Кожухово – пришло метро. Самая «гламурная» ветка столичной подземки розового цвета – Некрасовская – стала 15-й по счету и второй, полностью выходящей за МКАД. Первый участок линии «Некрасовка» – «Косино» длиной почти 7 км с четырьмя станциями был открыт в июне 2019 года. В начале 2020 года планируется открытие второго участка – до станции «Нижегородская», а в будущем с «розовой» ветки можно будет пересесть на Большую кольцевую (БКЛ). Обозреватель РИАМО поговорила с москвичами и жителями Подмосковья, которые уже вовсю пользуются линией, и с теми, кто еще ждет открытия новых станций.
Розовый «гламур» и безликий пластик
Елена, фотограф, 34 года:
«Когда я переезжала из Люблино в Кожухово в 2004 году, я плакала. Там метро и вся инфраструктура была в 5 минутах ходьбы. Добираться до метро «Выхино» всегда было очень сложно – 20 минут только на автобусе или маршрутке.
Обещали нам метро еще лет пять назад, и мы все ждали и ждали. Потом строительство началось, но открытие часто переносили: прокладка тоннелей шла очень тяжело из-за грунтовых вод. И вот, в июне этого года, как раз на мой день рождения, кожуховцы получили аж две станции метрополитена – «Лухмановская» и «Улица Дмитриевского». Теперь у меня есть возможность дойти до метро пешком!
Теперь мы ждем вторую половинку нашей «розовой» гламурной ветки. Находчивые сограждане уже придумали мем – Некрасовская ветка в виде девушки в розовом, которую назвали Некрасовка-тян и пр.
Правда, накрыло разочарование от того, как выглядят сами станции. Помню, было голосование на «Активном гражданине», жители выбирали цвет линии и дизайн станций. Но, видимо, что-то пошло не так. То ли из-за экономии, то ли из-за спешки дизайн и качество исполнения не на высоте.
Я даже не могу сказать, какая из станций красивее – все они выполнены в одном стиле минимализм, только цвета различаются.
На новой ветке пока есть только одно интересное место – мозаичный потолок на переходе с «Косино» на «Лермонтовский проспект». Остальное – безликий пластик и отделка под «мрамор», который уже в первый день был где-то поцарапан, а где-то отколот».
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Длинные интервалы и «глухой» вай-фай
Элина, экономист в декрете, 36 лет:
«На открытии станции «Некрасовка», которого все так долго ждали, мы бегали с колясками к метро в надежде увидеть Собянина, но не судьба. Зато встретили предприимчивых граждан, скупивших все «Тройки» с символикой новой ветки, вышедших ограниченным тиражом.
Открытие «розовой» ветки, конечно, упростило жизнь. Муж теперь ездит на работу из Люберец от метро «Лухмановская». Не нужно тратиться на маршрутки до «Выхино», да и гостям проще добираться до нас.
Составы на линии новые, станции – современные, в вагонах – прохладно. Но мне все же милее старый, советский дизайн станций.
Например, на «Лухмановской» мобильная, интернет, вайфай – все глухо. Недавно в новостях сказали, что провели wi-fi, может, начнет ловить».
Елена, фотограф, 34 года:
«Пассажиропоток на «розовой» ветке огромный, ведь Некрасовка и Кожухово – крупные районы. Здесь много молодежи, студентов, мам с детьми, все спешат на учебу и работу.
Может, ситуация исправится, когда Некрасовскую линию введут в эксплуатацию полностью – там планируется еще четыре станции.
Зато поезда «Москва» все новые и комфортные, только интервалы уж очень большие – минут по пять! Зачем так? Приходится долго ждать, и в поезд набирается приличная толпа».
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Дурная слава «фиолетовой» и подобревшие пассажиры
Анатолий, 28 лет, сотрудник подземки:
«Таганско-Краснопресненская линия после открытия Некрасовской ветки какой была, такой и осталась. «Розовая» ветка всего лишь разгрузила «Выхино» и «нагрузила» «Лермонтовский проспект». В этом смысле она чем-то похожа на Филевскую линию.
А когда продлят, тогда разгрузится и Таганско-Краснопресненская, но я думаю, несильно. Чтобы ее разгрузить, Некрасовская линия должна дойти до основной Кольцевой линии метро или хотя бы БКЛ.
Из всех новых станций «Улица Дмитриевского», на мой взгляд, самая удобная. А самая неудобная – «Косино», из-за перехода и давки в нем.
«Улица Дмитриевского» - типичная новая станция, ничего особенного. Правда, грязновата для новой. Неудобно, что там всего один вестибюль, и пассажиры скапливаются с одной стороны платформы, а переход со станции «Косино» на «Лермонтовский проспект» находится в том же месте. Поэтому там всегда давка.
Но я считаю, что это скорее вина пассажиров, чем метростроевцев. Интервалы между поездами на «розовой» ветке большие – можно пройти и подальше. Сам я так и делаю.
По навигации все новые станции в целом одинаковые, не хватает только напольных указателей. Особенно удобно, что пронумеровали выходы.
Ведь даже на новых станциях так бывает не всегда».
Андрей, 27, госслужащий:
«Запуска Некрасовской ветки ждали давно, хотя острой необходимости, я считаю, в ней не было. Транспорт до метро вполне нормально ходил. Правда, в последний год-полтора пробки на Косинском шоссе стали появляться все чаще, а это единственное шоссе в Москву из Некрасовки.
Когда часть «розовой» ветки запустили, она больше пошла на пользу жителям Некрасовки, чем всем остальным. Поначалу я ездил с «Лухмановской», но в итоге снова стал ездить на автобусе до станции «Выхино», как раньше. Так быстрее из-за длинных интервалов между поездами и длинных переходов на станциях».
На самой «розовой» ветке забитых народом станций нет, нет ощущения загруженности линии. Люди быстро разбегаются по переходам.
С открытием «розовой» ветки я не заметил кардинальных изменений на «фиолетовой». В целом она ощущается посвободнее, часть потока с «Выхино» переместилась на другие станции.
Кстати, пассажиры на Таганско-Краснопресненской линии, они же пассажиры «розовой» ветки, стали немного вежливее. Раньше склоки в метро наблюдал стабильно раз в неделю. А сейчас часто ходят пустые поезда, и все склочные любители комфорта на них «оседают»».
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Ждать и бояться
Евгения, риелтор, 38 лет:
«Мы живем в Нижегородском районе, где уже несколько лет строят метро «Нижегородская». Но не сказать, что все его очень ждут. Три года назад у нас открылась станция МЦК «Нижегородская», которой мы все активно пользуемся и вполне довольны. К тому же, у нас есть электрички Горьковского направления – станция «Карачарово», автобусы до Таганки, «Рязанского проспекта», «Пролетарской», так что транспорта в принципе хватает.
Когда откроется станция метро «Нижегородская улица», она пока будет тупиковой станцией ветки, с переходом на МЦК и электрички. А когда через несколько лет нашу «Нижегородскую» свяжут с Большой кольцевой линией – тогда да, можно будет говорить о переменах.
Вообще, рядом строится крупный ТПУ «Рязанский». Кто обрадуется такому соседству? По сути это будет большой вокзал со всеми вытекающими. Возможно, обрадуются те, кто дома только ночует, а люди семейные, которые много времени проводят в районе, растят детей – вряд ли. Это же куча людей, транспорта, пробки, бомжи и другие прелести вокзалов.
Наш район – очень малонаселенный, тихий и зеленый, хоть и находится в промзоне. Метро и самый крупный ТПУ в Москве, конечно же, изменят нашу жизнь. Возможно, некоторые даже захотят сменить район».
Максим, 25 лет, менеджер:
«Я живу рядом со станцией «Окская», которую еще не достроили. Когда откроют вторую часть Некрасовской линии, я, конечно же, буду ею пользоваться».
Но из-за строительных работ, которые ведутся чуть ли не 24/7, трудно заснуть ночью. Из-за стройки на Рязанском проспекте постоянно образуются пробки, пройти в магазины практически нереально. Поэтому я очень жду, когда же, наконец, ее закончат.
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