Этим летом в отдаленные районы столицы – Некрасовку и Кожухово – пришло метро. Самая «гламурная» ветка столичной подземки розового цвета – Некрасовская – стала 15-й по счету и второй, полностью выходящей за МКАД. Первый участок линии «Некрасовка» – «Косино» длиной почти 7 км с четырьмя станциями был открыт в июне 2019 года. В начале 2020 года планируется открытие второго участка – до станции «Нижегородская», а в будущем с «розовой» ветки можно будет пересесть на Большую кольцевую (БКЛ). Обозреватель РИАМО поговорила с москвичами и жителями Подмосковья, которые уже вовсю пользуются линией, и с теми, кто еще ждет открытия новых станций.

Розовый «гламур» и безликий пластик

Елена, фотограф, 34 года:

«Когда я переезжала из Люблино в Кожухово в 2004 году, я плакала. Там метро и вся инфраструктура была в 5 минутах ходьбы. Добираться до метро «Выхино» всегда было очень сложно – 20 минут только на автобусе или маршрутке.

Обещали нам метро еще лет пять назад, и мы все ждали и ждали. Потом строительство началось, но открытие часто переносили: прокладка тоннелей шла очень тяжело из-за грунтовых вод. И вот, в июне этого года, как раз на мой день рождения, кожуховцы получили аж две станции метрополитена – «Лухмановская» и «Улица Дмитриевского». Теперь у меня есть возможность дойти до метро пешком!

Мне кажется, целый месяц после запуска линии люди просто так катались на метро, не веря своему счастью.

Теперь мы ждем вторую половинку нашей «розовой» гламурной ветки. Находчивые сограждане уже придумали мем – Некрасовская ветка в виде девушки в розовом, которую назвали Некрасовка-тян и пр.

Правда, накрыло разочарование от того, как выглядят сами станции. Помню, было голосование на «Активном гражданине», жители выбирали цвет линии и дизайн станций. Но, видимо, что-то пошло не так. То ли из-за экономии, то ли из-за спешки дизайн и качество исполнения не на высоте.

Я даже не могу сказать, какая из станций красивее – все они выполнены в одном стиле минимализм, только цвета различаются.

На новой ветке пока есть только одно интересное место – мозаичный потолок на переходе с «Косино» на «Лермонтовский проспект». Остальное – безликий пластик и отделка под «мрамор», который уже в первый день был где-то поцарапан, а где-то отколот».

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Длинные интервалы и «глухой» вай-фай

Элина, экономист в декрете, 36 лет:

«На открытии станции «Некрасовка», которого все так долго ждали, мы бегали с колясками к метро в надежде увидеть Собянина, но не судьба. Зато встретили предприимчивых граждан, скупивших все «Тройки» с символикой новой ветки, вышедших ограниченным тиражом.

Открытие «розовой» ветки, конечно, упростило жизнь. Муж теперь ездит на работу из Люберец от метро «Лухмановская». Не нужно тратиться на маршрутки до «Выхино», да и гостям проще добираться до нас.

Составы на линии новые, станции – современные, в вагонах – прохладно. Но мне все же милее старый, советский дизайн станций.

Существенный минус «розовой» ветки – очень длинные интервалы между поездами. И отсутствие какой-либо связи.

Например, на «Лухмановской» мобильная, интернет, вайфай – все глухо. Недавно в новостях сказали, что провели wi-fi, может, начнет ловить».

Елена, фотограф, 34 года:

«Пассажиропоток на «розовой» ветке огромный, ведь Некрасовка и Кожухово – крупные районы. Здесь много молодежи, студентов, мам с детьми, все спешат на учебу и работу.

Поэтому «розовая» ветка не разгружает «фиолетовую», как это задумывалось.

Может, ситуация исправится, когда Некрасовскую линию введут в эксплуатацию полностью – там планируется еще четыре станции.

Зато поезда «Москва» все новые и комфортные, только интервалы уж очень большие – минут по пять! Зачем так? Приходится долго ждать, и в поезд набирается приличная толпа».

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Дурная слава «фиолетовой» и подобревшие пассажиры

Анатолий, 28 лет, сотрудник подземки:

«Таганско-Краснопресненская линия после открытия Некрасовской ветки какой была, такой и осталась. «Розовая» ветка всего лишь разгрузила «Выхино» и «нагрузила» «Лермонтовский проспект». В этом смысле она чем-то похожа на Филевскую линию.

Дурная слава «фиолетовой» ветки «розовой» пока не передалась. Но вполне может передаться, когда Некрасовскую линию продлят.

А когда продлят, тогда разгрузится и Таганско-Краснопресненская, но я думаю, несильно. Чтобы ее разгрузить, Некрасовская линия должна дойти до основной Кольцевой линии метро или хотя бы БКЛ.

Из всех новых станций «Улица Дмитриевского», на мой взгляд, самая удобная. А самая неудобная – «Косино», из-за перехода и давки в нем.

«Улица Дмитриевского» - типичная новая станция, ничего особенного. Правда, грязновата для новой. Неудобно, что там всего один вестибюль, и пассажиры скапливаются с одной стороны платформы, а переход со станции «Косино» на «Лермонтовский проспект» находится в том же месте. Поэтому там всегда давка.

Но я считаю, что это скорее вина пассажиров, чем метростроевцев. Интервалы между поездами на «розовой» ветке большие – можно пройти и подальше. Сам я так и делаю.

По навигации все новые станции в целом одинаковые, не хватает только напольных указателей. Особенно удобно, что пронумеровали выходы.

Еще один приятный бонус новых станций – это лифты. Самое главное, что они работают!

Ведь даже на новых станциях так бывает не всегда».

Андрей, 27, госслужащий:

«Запуска Некрасовской ветки ждали давно, хотя острой необходимости, я считаю, в ней не было. Транспорт до метро вполне нормально ходил. Правда, в последний год-полтора пробки на Косинском шоссе стали появляться все чаще, а это единственное шоссе в Москву из Некрасовки.

Когда часть «розовой» ветки запустили, она больше пошла на пользу жителям Некрасовки, чем всем остальным. Поначалу я ездил с «Лухмановской», но в итоге снова стал ездить на автобусе до станции «Выхино», как раньше. Так быстрее из-за длинных интервалов между поездами и длинных переходов на станциях».

На самой «розовой» ветке забитых народом станций нет, нет ощущения загруженности линии. Люди быстро разбегаются по переходам.

А вот на «Лермонтовском проспекте», куда все пересаживаются с «Косино», народу – как в свое время на «Выхино». Поэтому вся слава «фиолетовой» осталась при ней.

С открытием «розовой» ветки я не заметил кардинальных изменений на «фиолетовой». В целом она ощущается посвободнее, часть потока с «Выхино» переместилась на другие станции.

Кстати, пассажиры на Таганско-Краснопресненской линии, они же пассажиры «розовой» ветки, стали немного вежливее. Раньше склоки в метро наблюдал стабильно раз в неделю. А сейчас часто ходят пустые поезда, и все склочные любители комфорта на них «оседают»».

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Ждать и бояться

© Сайт мэра Москвы

Евгения, риелтор, 38 лет:

«Мы живем в Нижегородском районе, где уже несколько лет строят метро «Нижегородская». Но не сказать, что все его очень ждут. Три года назад у нас открылась станция МЦК «Нижегородская», которой мы все активно пользуемся и вполне довольны. К тому же, у нас есть электрички Горьковского направления – станция «Карачарово», автобусы до Таганки, «Рязанского проспекта», «Пролетарской», так что транспорта в принципе хватает.

Когда откроется станция метро «Нижегородская улица», она пока будет тупиковой станцией ветки, с переходом на МЦК и электрички. А когда через несколько лет нашу «Нижегородскую» свяжут с Большой кольцевой линией – тогда да, можно будет говорить о переменах.

Вообще, рядом строится крупный ТПУ «Рязанский». Кто обрадуется такому соседству? По сути это будет большой вокзал со всеми вытекающими. Возможно, обрадуются те, кто дома только ночует, а люди семейные, которые много времени проводят в районе, растят детей – вряд ли. Это же куча людей, транспорта, пробки, бомжи и другие прелести вокзалов.

Наш район – очень малонаселенный, тихий и зеленый, хоть и находится в промзоне. Метро и самый крупный ТПУ в Москве, конечно же, изменят нашу жизнь. Возможно, некоторые даже захотят сменить район».

Максим, 25 лет, менеджер:

«Я живу рядом со станцией «Окская», которую еще не достроили. Когда откроют вторую часть Некрасовской линии, я, конечно же, буду ею пользоваться».

Но из-за строительных работ, которые ведутся чуть ли не 24/7, трудно заснуть ночью. Из-за стройки на Рязанском проспекте постоянно образуются пробки, пройти в магазины практически нереально. Поэтому я очень жду, когда же, наконец, ее закончат.

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