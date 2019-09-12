РИАМО - 12 сен. В городском округе Долгопрудный продолжается устройство новых парковок у железнодорожных станций МЦД-1, там появится более 700 машино-мест, также вблизи железнодорожных станций в округе будет отремонтировано семь дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас работы ведутся у станций Долгопрудная, Хлебниково, Шереметьевская и Водники.

«К запуску МЦД-1 в Долгопрудном продолжаются работы по устройству парковок и ремонту дорог у пяти железнодорожных станций. В настоящее время устройство парковки завершено на улице Маяковского у станции Долгопрудная и на улице Московская у станции Водники. К открытию МЦД-1 в Долгопрудном дополнительно к существующим парковкам будет построено еще шесть парковок более чем на 700 машино-мест», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что вблизи железнодорожных станций в округе будет отремонтировано семь дорог общей протяженностью свыше трех километров и разворотная площадка на улице 2-я Полевая у станции Хлебниково.

В микрорайоне Шереметьевский у одноименной платформы ведется устройство парковки от улицы Есенина до платформы. Также запланировано построить парковку со стороны улицы Горького. Новая парковка появится на Московском шоссе. Наибольший объем работ будет выполнен у платформы Долгопрудная - здесь уже завершены работы по обустройству парковки на улице Маяковского.

Рядом со станциями появятся газоны, деревья и кустарники, уличное освещение, лавочки и урны, навигационные указатели.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск – это 132 километра пути и 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.