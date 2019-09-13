РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 сен. В пятницу на стадионе «Труд» в Подольске пройдет молодежный спортивный праздник «Единый день здоровья», на мероприятии можно будет выполнить нормативы ГТО, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В рамках городского антинаркотического марафона «Территория здоровья-2019» в Подольске на стадионе спортивного комплекса «Труд» 13 сентября в 10:00 начнется молодежный спортивный праздник «Единый день здоровья» с выполнением нормативов комплекса ВФСК ГТО. В мероприятии примут участие студенты учреждений профессионального образования горокруга», – говорится в сообщении.

Всего сформируют 12 команд, в каждую войдут по шесть юношей и девушек. Ребятам предстоит сдать нормативы ГТО по бегу на скорость, силовому тесту, подтягиванию и отжиманию, тест на гибкость, наклоны, прыжок в длину с места и другие.

Главная цель праздника – привить основы здорового образа жизни молодежи округа, показать, что спорт и физическая культура могут являться важной частью досуга.