РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 сен. Сотрудники Главного контрольного управления Московской области в пятницу проведут прием жителей Подольска в режиме видеоконференцсвязи, сообщается на сайте администрации округа.

«В пятницу, 13 сентября, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники ГКУ Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4, без предварительной записи. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.