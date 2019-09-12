РИАМО - 12 сен. В городском округе Щелково проведут капитальный ремонт дороги Свердловский – М-7 «Волга» (Новинское шоссе) с 9,7 по 11,2 километра, данный участок трассы играет роль подъезда к стадиону для игры в регби, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На данный момент на участке уже обустраивают переходно-скоростные полосы и тротуары. Также здесь появятся парковки.
«Для удобства и комфорта гостей и жителей Щелкова на участке Новинского шоссе будет выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия с переустройством ливневой канализации. Для повышения уровня безопасности дорожного движения на участке с 9,7 по 13,7 километра запланировано строительство новой линии наружного освещения», - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Весь объем работ на участке планируется завершить в 2020 году. Капремонт поможет улучшить транспортную ситуацию для 20 тысяч жителей поселка Монино, на территории которого находятся объекты.
Это не единственный объект транспортной инфраструктуры, который ремонтируют в Щелкове. Только в 2019 году в городском округе в рамках ремонтной кампании асфальтобетонное покрытие уже заменили на 44 автодорогах общей протяженностью свыше 49 километров. При этом 13 из них были выбраны жителями на портале «Добродел».
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