РИАМО - 12 сен. Администрация аэропорта Шереметьево опровергла размещенную в СМИ информацию о том, что в воздушной гавани тягач едва не раздавил грузчика, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Информация появилась в СМИ 12 сентября.

«Данная информация не соответствует действительности, а видеозапись, размещенная в публикации, была сделана в другом аэропорту страны», — говорится в сообщении.

Согласно данным видеоряда, можно сделать вывод о том, что инцидент случился 7 сентября 2019 года.

«За указанные сутки не было зафиксировано ни одного факта производственного травматизма в отношении сотрудников АО «МАШ», дочерних компаний либо сторонних организаций», — подчеркивается в сообщении.

Администрация аэропорта заявила, что тип воздушного судна, которое можно увидеть на кадрах, не обслуживают в Шереметьеве. Также в видео нет прямых конкретных признаков или ориентиров, указывающих на принадлежность перрона аэропорту Шереметьево.

Ранее аэропорт Шереметьево опроверг информацию о столкновении самолета с чайкой во время посадки.