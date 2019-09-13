РИАМО - 13 сен. В Москве в пятницу назовут победителей Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В конкурсе принимают участие профессионалы из 11 стран мира. 42 сада-финалиста конкурса расцвели в Москве 20 июня и будут радовать жителей и гостей столицы как минимум до конца сентября.

«Уже в эту пятницу узнаем, какие сады окажутся лучшими из лучших в своих номинациях, и кто из ландшафтных дизайнеров-участников конкурса получит гран-при. Награждение победителей состоится 13 сентября, в 17:00, на сцене Дома культуры ВДНХ», — говорится в сообщении.

Под занавес фестиваля пройдет «Цветочный бал». Все желающие смогут потанцевать под музыку духового оркестра с 16:00 до 20:00 на площадке перед главным входом Дома культуры.

Члены жюри трижды осматривали сады участников в течение лета. Важно было проследить динамику развития и изменения. Оценивалась также идея, дизайн, эмоциональное воздействие.

Призовой фонд, сформированный из спонсорских средств, составил 4,8 миллиона рублей.

2 миллиона рублей получит победитель номинации «Большой выставочный сад». Лучшие проекты в номинациях «Средний выставочный сад» и «Ландшафтный проект на социальных территориях» (номинация-новинка этого года) ждет награда в 1 миллион рублей. Премия в 500 тысяч рублей достанется победителю за лучший «Малый выставочный сад», а награды в 300 тысяч рублей будет удостоен самый перспективный ландшафтный дизайнер в номинации «Студенческий конкурс проектов».