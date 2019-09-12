РИАМО - 12 сен. В Следственном комитете инициировали проверку информации о нарушении прав жильцов многоквартирных домов в Балашихе, по итогам разбирательства будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«СМИ сообщают, что земля, на которой стоит жилой комплекс, передана застройщику незаконно. Руководство строительной компании было в тесном взаимодействии с бывшей администрацией города, в связи с чем дети-сироты в Балашихе получали свои квартиры вовсе не в новостройках, а в старых домах», - говорится в сообщении.

Также, по данным СМИ, условия в многоквартирных домах не самые лучшие — на стенах трещины, подвалы затоплены, а крыши протекают. На все это жалуются местные жители. В непригодных для жизни условиях оказались сотни семей. Также в средствах массовой информации были представлены данные, согласно которым в данном ЖК отсутствуют обещанные застройщиком социальные объекты — школы и поликлиники.

В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По итогам разбирательства следователи примут процессуальное решение.