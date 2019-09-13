РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 сен. Жители Подольска в пятницу смогут узнать о работе полиции во время приема начальника Следственного управления МВД России по Подольску Эллы Корнейчук, сообщается на сайте УМВД России по Подольску.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, Корнейчук проведет прием жителей в пятницу. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00. Все желающие смогут задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов.

Прием будет проходить в здании УМВД России по городскому округу Подольск по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-76.