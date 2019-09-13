РИАМО - 13 сен. В центре Москвы 14 и 15 сентября будут действовать ограничения движения транспорта, это связано с проведением нескольких массовых мероприятий, ограничения начнут вводить уже в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Ограничения начнут вводить с вечера пятницы, в это время начнут подготовку к выставке и параду техники городских служб. С 21:00 ограничат проезд по проспекту Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой.

«Четырнадцатого сентября с 9:00 до 15:00 закроют для проезда Садовое кольцо, а с 5:00 до 15:00 нельзя будет проехать по участку Каланчевской улицы от Садовой-Спасской улицы до Орликова переулка. С 21:00 13 сентября до 15:00 14 сентября перекроют проспект Академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до Сретенского бульвара», - говорится в материале.

Также с полуночи и до 09:00 14 сентября закроют часть Мясницкой улицы от Садовой-Спасской до Сретенского бульвара. Также с 21:00 13 сентября до конца дня 14 сентября будет перекрыт дублер Садового кольца от Первого Коптельского переулка до проспекта Мира.

Ограничения также будут связаны с подготовкой и проведением Московского осеннего велофестиваля 14 и 15 сентября. Так, с 20:00 14 сентября и до 08:00 16 сентября будут перекрыты улица Лужники и аллея Славы. 15 сентября на всем пути велоколонны также введут ограничения на движение автотранспорта.

«Четырнадцатого сентября состоится благотворительный театральный велозаезд «ТеатРалли», для проведения которого на три часа, с 10:00 до 13:00, перекроют улицы Каретный ряд, Петровка, Страстной бульвар, Петровский бульвар, Рождественский бульвар, Сретенский бульвар, а также разворот на Тургеневской площади», - отмечается в сообщении.

Кроме того, 14 сентября изменения в схеме движения ждут участки улиц Косыгина (от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского) и Университетского проспекта (на том же участке), а также Университетской площади, Менделеевской улицы и улицы Лебедева. Это будет связано с проведением парада студентов.

В тот же день с 15:00 до 18:00 ограничат движение на участке Цветного бульвара от Садового кольца до Трубной площади. Данные ограничения связаны с мероприятиями в цирке Никулина.

В ЦОДД призвали горожан оставить свои машины и пересесть на общественный транспорт, ведь это позволит сэкономить время. Тем же, кто не готов отказаться от авто, порекомендовали подробнее ознакомиться с вводимыми ограничениями движения на едином транспортном портале.

Кроме того, рекомендуется сдвинуть время поездок на внепиковые часы - после 21 часа.