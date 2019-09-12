РИАМО – 12 сен. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ предложила ужесточить наказание за агитацию в день выборов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое заявление сделал глава комиссии Андрей Климов на заседании рабочей группы. Совфед также раскритиковал Google и Facebook за политическую рекламу в день тишины и день голосования. Климов подчеркнул, что нельзя допустить повторения подобных нарушений.

«Учитывая масштабы этих площадок, мы делаем на этом особый акцент. Даже одно слово, опубликованное в Google, несопоставимо по охвату с тем, как какое-либо сообщение тиражируется, например, в районной газете», — сказал сенатор.

Он добавил, что законодательство должно быть «более ощутимым по отношению к недобросовестным рекламодателям», которые заказывают эту рекламу на площадках.

Ранее член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Адальби Шхагошев также отметил, что в стране может быть ужесточено наказание за нарушения на выборах.