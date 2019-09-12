РИАМО - 12 сен. Инспекторы эконадзора завершили административное расследование по факту образования незаконной свалки вблизи деревни Тимково Волоколамского городского округа, свалку начали ликвидировать, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Нарушителем оказалось ООО «Промуголь», которое занимается разработкой карьеров и добычей глины. Выяснилось, что работники компании сваливали отходы строительства и ремонта на открытом грунте, без оборудования специальной площадки для временного хранения. Площадь свалки превысила 1,7 тысячи квадратных метров, объем размещенных отходов – более 2,1 тысячи кубических метров», — говорится в сообщении.

Часть мусора была в водоохранной зоне реки Ламы.

Компанию оштрафовали на 600 тысяч рублей и обязали убрать свалку.

Ранее сотрудники Минэкологии региона пресекли образование незаконных свалок в городских округах Солнечногорск и Пушкинском. В ходе рейда нарушители были задержаны с поличным, а самосвалы, перевозившие отходы, отправлены на штрафстоянки.