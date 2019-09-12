РИАМО – 12 сен. В России планируют создать электронную базу данных общественного транспорта, соответствующий проект закона подготовил Минтранс РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

В базе будет храниться информация о возрасте и характеристиках машин.

«Автохламу не место на дорогах, уверены эксперты, в то же время инициатива Минтранса не должна превратиться в очередную кампанейщину. По словам председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, с помощью любой базы можно систематизировать информацию и сделать ее доступной для граждан», — говорится в сообщении.

При этом эксперт отметил, что полагаться на эту инициативу, как на исчерпывающую, не стоит. Он добавил, что обновление автопарка зависит от комплекса мер, например, нужно ужесточить требования к техосмотру, усилить ответственность должностных лиц, усовершенствовать систему государственных закупок, прописывать в их условиях характеристики транспортного средства и выбирать по принципу качества, а не дешевизны.

Председатель союза пассажиров Кирилл Янков отметил, что подобная база есть в ГИБДД, ее нужно систематизировать и передать Минтрансу России.