РИАМО – 12 сен. В Подмосковье отец-изувер несколько раз на протяжении года насиловал свою маленькую дочь, сейчас девочка ходит в первый класс, пишет сайт kp.ru.

Ребенок долгое время не рассказывал о том, что творит безработный отец, пока мамы нет дома.

«Отец поначалу называл происходящее секретной игрой, о которой малышка никому не должна рассказывать. А когда девочка немного повзрослела, перешел к угрозам. В сентябре Вика (имя изменено — ред.) пошла в первый класс и в один из дней все-таки решилась на откровенный разговор с мамой. К счастью, отца-извращенца она теперь увидит очень нескоро», — говорится в сообщении.

Мать девочки тут же отправилась в полицию. Экспертиза подтвердила, что в отношении ребенка отец регулярно совершал насильственные действия сексуального характера.

В отношении него завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. С ребенком работают психологи.

Друг семьи рассказал изданию, что семья — самая обычная, жили бедно, но не пьянствовали.

«Девочку всегда опрятно одевали: платья, бантики. Вообще с ней постоянно рядом был отец, он ее везде за ручку водил. Она даже во дворе с ребятами никогда одна не гуляла. Но никто ничего дурного и подумать не мог», — сказал собеседник издания.