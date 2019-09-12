РИАМО - 12 сен. Вечером в четверг на дорогах столицы образовались серьезные пробки, загруженность дорог оценивается в семь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Наибольшие затруднения наблюдаются на северо-западе МКАД на внутренней стороне, на юго-западе – на внешней, на юго-востоке и севере – на внутренней.

Крупные заторы образовались на Третьем транспортном кольце. Садовое кольцо стоит практически целиком. В центре движение также сильно осложнено – местами средняя скорость движения составляет всего 5 километров в час.

Большие пробки также образовались на Можайском шоссе, Ленинском проспекте, Профсоюзной улице, Варшавском шоссе, Люблинской улице, Ленинградском и Волоколамском шоссе.

По прогнозу сервиса, в течение часа дорожная загруженность снизится, пробки будут оцениваться в пять баллов. Свободными дороги станут после 22 часов, дорожная ситуация будет оцениваться в три балла.