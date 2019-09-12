РИАМО – 12 сен. Продюсер Бари Алибасов направил иск в суд не только против производителя чистящего средства «Крот», но и против ритейлера «Ашан», сообщает Федеральное агентство новостей.

Алибасов заявил, что именно в «Ашане» он купил чистящее средство.

«Он подчеркнул, что в первую очередь его претензии направлены к производителю, однако и распространитель товара должен нести ответственность. Алибасов требует от «Ашана» разделить с «Кротом» вину за его отравление», — говорится в сообщении.

По словам музыканта, гипермаркет должен контролировать продукт, которым торгует. Адвокат «Ашана» Максим Степанчук отметил, что компания считает все претензии Алибасова необоснованными.

Алибасов расказал, что следующее заседание суда по его иску состоится 2 октября.

Алибасова госпитализировали в начале июня. Продюсер попал в больницу, так как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». По словам врачей, он получил серьезный ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. 17 июня продюсера выписали из больницы. После этого эксперты предположили, что история с его отравлением является фейком.

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