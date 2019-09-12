РИАМО - 12 сен. Хор Валаамского монастыря в рамках гастрольного тура по городам России с программой, посвященной Сергею Есенину, выступит в четырех городах Московской области, сообщил РИАМО художественный руководитель хора Валаамского монастыря Александр Бордак.

В октябре жители Подмосковья смогут посетить концерты в четырех городах - в Химках, Дубне, Дмитрове и Сергиевом Посаде. В каждом из залов организаторы ожидают большое количество зрителей.

«Эта программа, которую мы исполняем не первый раз, встречается слушателями с восторгом. Люди хотят этого, они жаждут слушать что-то в том ключе, который мы преподносим. Это глубокая и интересная программа со стихами Сергея Есенина. Образами поэзии Сергея Есенина мы говорим о пути русского человека о поисках русского человека. Через его стихи мы хотим показать, как труден порой бывает путь в поисках бога», - сказал Бордак.

Драматургия концертной программы

Он добавил, что концертная программа длится около полутора часов и разделена на несколько частей, так как Есенин сам прошел несколько переломных моментов в своей жизни. Начнется представление с ранних стихов, когда еще юный поэт часто посещал церковь. Потом будут освещены период отречения от церкви и долгие поиски себя.

«Часть программы посвящена его жизни в церкви. Как его бабушка приводила в церковь, все эти мотивы перекликаются с любовью к Родине, природе, людям. Потом произошел переломный момент, когда он плохо себя ощущал. И постепенно мы приходим к любви, отталкиваемся от нее и заканчиваем покаянным произведением «Ты такая ж простая, как все», в котором он с очень искренней нежностью обращается к Богородице», - добавил Бордак.

По словам худрука хора Валаамского монастыря, не все были рады тому, что символ поисков веры русского человека показывается через того, кто в свое время от веры отрекся.

«Нас даже ругали за это - говорили, зачем берете человека, который отрекался от Бога. Но мы понимаем, что мы хотим петь о человеке, чье творчество, чьи стихи великие, но он не был святой, как и все обычные люди, живущие среди нас. Он также искал, падал, находил, отрекался. Мы находим в его стихах самое главное», - отметил Бордак.

По его словам, одним из самых ценных в творчестве Есенина является то, что даже спустя много лет поэт понял, что, несмотря на отречение, бог всегда был в его сердце. А сам он замечал, что потеря веры внутри себя сравнима с потерей рассудка.

Расписание концертов

Первый концерт хора Валаамского монастыря состоится 4 октября в Доме культуры «Родина» в Химках. Начало представления там намечено на 19:00, билеты уже находятся в свободной продаже в кассах ДК и на сайте biletof.com. По ожиданиям организаторов, на первом концерте в Подмосковье будет полный зал - придет около 600 человек.

После концерта в Химках у хора запланировано еще три выступления в подмосковных городах, билеты на них уже также можно приобрести в кассах или интернете.

«Следующий концерт в нас будет 25 октября в Дубне в ДК «Мир» Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Там также концерт будет в 19:00, билеты уже в продаже в кассе Дома культуры. Там зал на 600 мест, тоже надеемся, что все билеты раскупят. 26 октября у нас город Дмитров в ЦДК «Созвездие», билеты уже есть, там нацелены собрать 500 человек. Заключительный концерт в Московской области дадим 27 октября в Сергиевом Посаде в ДК имени Гагарина. Последние два концерта дадим в 18:00. Все билеты уже в продаже», - уточнил директор хора Валаамского монастыря Михаил Степанов.

Хор Валаамского монастыря

Хор Валаамского монастыря – уникальный творческий коллектив, созданный по благословению игумена Валаамского монастыря, епископа Троицкого Панкратия по случаю восстановления и освящения в августе 2005 года Спасо-Преображенского собора святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

В составе хора Валаамского монастыря – профессиональные музыканты из Санкт-Петербурга и других городов, выпускники Хорового училища имени Михаила Глинки при Государственной академической капелле Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова, дипломированные дирижеры и вокалисты: заслуженные артисты Республики Карелия Михаил Круглов и Дмитрий Попов, лауреат международных вокальных конкурсов Борис Петров и другие.

Уникальность деятельности хора обусловлена тем, что он одновременно является богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом.