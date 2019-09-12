РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Общественники Подольска проинспектировали проведение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома в поселке Дубровицы и обнаружили, что несмотря на ремонт, крыша протекает, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак.

Рабочая группа под руководством первого заместителя председателя Совета ТОС «Дубровицы» Николая Клименкова совместно с директором управляющей компании ОАО «УК Дубровицы» проинспектировали ход работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома №69 в поселке Дубровицы. Ремонт кровли в доме начался в 2015 году, но его сделали только на треть. В течение нескольких лет жители верхних этажей страдали от протечек, во многих квартирах на стенах и потолках образовался грибок, вышла из строя электропроводка. После многочисленных жалоб и вмешательства ТОС 25 июля в дом завезли материалы для возобновления ремонта.

«Жители дома №69 несколько лет страдали от протечек кровли и безуспешно добивались ремонта. Усилиями ТОС «Дубровицы» дом №69 включили в программу капремонта на 2019 год. Результаты инспекции подтвердили ужасное состояние кровли. По мнению ремонтной бригады, крыша в безобразном состоянии и никакого капитального ремонта ранее на ней не проводилось. Что заставляет верить предположениям жителей о том, что предыдущий капремонт был проведен только по бумагам», - сказал Старчак.

По его словам, также жителей дома не удовлетворили проведенные ранее мероприятия по общественному и партийному контролю. Они настояли на том, что бы именно ТОС осуществлял общественный контроль по данному проекту. Со своей стороны ТОС «Дубровицы» будет держать ситуацию под контролем и взаимодействовать с представителями Общественной палаты Московской области и ОНФ.

«По проекту в доме планируется полностью заменить кровлю с обустройством разуклонки и вентиляции подкровельного пространства. Сейчас вся загвоздка в материалах, которые привозят с большим опозданием. Со слов управляющей компании, причина в фонде капитального ремонта, который опаздывает с выплатами», - добавил Старчак.