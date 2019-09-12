РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 сен. В четверг в люберецком Центре развития образования глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий пообщался со слушателями школы юных корреспондентов, встреча прошла в рамках медианедели, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Девятого сентября в Люберцах стартовала XIII медианеделя. По традиции, для журналистов округа подготовлена насыщенная программа. Пресс-конференция с юнкорами прошла в ее рамках. Они задали Ружицкому различные вопросы. Глава также рассказал о своих увлечениях.

«Меня всегда интересовала историческая литература, научная фантастика. Также люблю философские и теологические труды. Что касается спорта, то в детстве любил футбол, баскетбол. В свое время, будучи студентом, я защищал честь своего вуза в сборной команде по легкой атлетике. С тех пор я люблю бег», - сказал Ружицкий.

Молодые журналисты задавали вопросы о выборе будущей профессии и о творческом пути.

«Я всегда говорю: везет тому, кто везет. Если вы будете упираться, все время пытаться чего-то добиться, не стоять на месте, то рано или поздно вас ждет успех. А что касается выбора профессии, то великий китайский мыслитель Конфуций писал: «Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни». Этого принципа я и советую вам придерживаться», - заключил Ружицкий.