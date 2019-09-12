РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В подмосковном Подольске возле Дубровицкой школы автомобиль сбил ребенка, девочка жива, ее осматривают медики, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На переходе возле Дубровицкой школы водитель иномарки сбил девочку, на вид ей 14 лет. Приехала полиция, сейчас медики осматривают ребенка. Девочка жива», - сказал свидетель.

По словам представителя ГИБДД, сотрудники дорожной службы собирают необходимые материалы и выясняют все обстоятельства происшествия. Степень травматизации ребенка установят медики.