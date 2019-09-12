РИАМО – 12 сен. В Тверском суде Москвы рассматривается дело бывшего росгвардейца Павла Устинова, обвиняемого в нападении на сотрудника ОМОНа в ходе акции протеста 3 августа в Москве, прокурор запросила для него шесть лет колонии, сообщает ТАСС.

«Вина подсудимого полностью подтверждается показаниями свидетелей и другими доказательствами. Сторона обвинения полагает, что исправление подсудимого возможно лишь в условиях его изоляции от общества. Я требую назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сказала прокурор.

Также прокурор не поверила показаниям подсудимого. Устинов свою вину не признал и заявил, что в акции не участвовал, а просто шел на встречу по поводу работы. Прокурор же заметила, что в суде человек, с которым якобы была назначена встреча, так и не появился, а время для встречи было крайне странным.

Устинова судят по статье 318 УК РФ «Причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни». По данным следствия, при попытки задержать его он дал отпор и вывихнул правоохранителю плечо. Сам обвиняемый заявляет, что не причинял вреда бойцу.

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