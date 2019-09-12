РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 сен. Холодную и горячую воду вернут жителям домов на улицах Свердлова и Заречной в подмосковной Балашихе до вечера четверга, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник диспетчерской службы Балашихинского водоканала.

В четверг около 9:45 произошло аварийное отключение холодного и горячего водоснабжения в домах №№35, 39, 41 по улице Свердлова и домах №№23, 24, 26, 27 по улице Заречная в Балашихе.

«Аварийное отключение воды произошло из-за утечки холодного водоснабжения между домами №№33 и 35 на улице Свердлова. В настоящее время сотрудники «Водоканала» устраняют последствия аварии», – сказала сотрудница диспетчерской службы Балашихинского водоканала.

Она добавила, что примерно до 20:00 четверга водоснабжение будет восстановлено во всех домах.