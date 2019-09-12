РИАМО - 12 сен. В Москве с начала 2019 года было построено более 70 километров дорог, при этом на прилегающих к ним территориях было высажено порядка 130 тысяч деревьев и кустарников, благоустройство прилегающих территорий — одна из составляющих частей любого транспортного проекта, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В ходе работ по реконструкции и строительству новых транспортных объектов мы большое внимание уделяем развитию прилегающих территорий. Только дорог в этом году мы построили 74 километра. В рамках благоустройства транспортных объектов в 2019 году обустроен 141 гектар газонов, высажено около 7 тысяч деревьев и 123 тысячи кустарников», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что благоустройство прилегающих территорий — одна из составляющих частей любого транспортного проекта. К тому же, по словам Хуснуллина, озеленение благоприятно влияет на экологию города и создает приятную визуальную среду.