РИАМО - 12 сен. Сотрудники полиции Балашихи задержали в подмосковном Реутове 33-летнего местного жителя по подозрению в краже мобильного телефона и денежных средств из квартиры на улице Дзержинского, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что из его квартиры, расположенной в одном из домов на улице Дзержинского, неизвестные похитили телефон и денежные средства. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 33-летний местный житель по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.