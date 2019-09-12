РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В соцсетях появилось сообщение от мужчины, который рассказал о смерти мальчика от газировки в инфекционном отделении больницы Подольска, а также о тяжелом отравлении девочки и госпитализации подростков после употребления энергетиков, но эта информация является фейковой, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Московской области.

В четверг днем пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе микрорайона Климовск сообщил о том, что по просьбе администрации школы и местного педиатра просит распространить информацию об опасных газировках. Якобы от них в инфекционном отделении больницы уже умер мальчик после двух дней комы, под капельницами находится девочка и госпитализированы подростки, употреблявшие энергетики.

«Это фейк. Случаев смерти детей от газировок в Подольске в сентябре 2019 года не было», – сказал представитель.

По его словам, вторая часть опасных продуктов для детей почему-то произведена на Украине и не имеет обоснования, также как и информация про обнаружение в детских йогуртах «Растишка» опасного вещества.