РИАМО - 12 сен. В четверг в столице температура максимально приблизилась к рекордному значению 1932 года, до повторения рекорда не хватило только 0,1 градуса, 13 сентября в городе тоже будет тепло, но рекорда уже не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В 13:25 температура на ВДНХ повысилась до 26,3 градуса, тогда как самым теплым этот день был в 1932 году, и тогда температура оказалась лишь на 0,1 градуса выше (26,4 градуса)», — говорится в сообщении.

После 13 часов температура начала понемногу снижаться. В 16:00 она составила 25,4 градуса.

Тринадцатого сентября в столице ожидается плюс 23-25 градусов. До рекорда температура не поднимется – он составил 27,4 градуса и был установлен в 1909 году.

В выходные в Московском регионе начнется резкое похолодание. Температура вернется к норме. Днем воздух будет прогреваться только до плюс 11-18 градусов.