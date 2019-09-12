РИАМО - 12 сен. В четверг в столице температура максимально приблизилась к рекордному значению 1932 года, до повторения рекорда не хватило только 0,1 градуса, 13 сентября в городе тоже будет тепло, но рекорда уже не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
После 13 часов температура начала понемногу снижаться. В 16:00 она составила 25,4 градуса.
Тринадцатого сентября в столице ожидается плюс 23-25 градусов. До рекорда температура не поднимется – он составил 27,4 градуса и был установлен в 1909 году.
В выходные в Московском регионе начнется резкое похолодание. Температура вернется к норме. Днем воздух будет прогреваться только до плюс 11-18 градусов.
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