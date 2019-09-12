РИАМО - 12 сен. Иерий Александр Волков освобожден от должности руководителя патриаршей пресс-службы распоряжением Патриарха Кирилла, сообщается на сайте РПЦ.
Волкова освободили от должности 11 сентября.
«Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда», — говорится в сообщении.
Это решение связано в том числе с оптимизацией и реорганизацией информационных служб Московского Патриархата, отмечается в сообщении.
Владимир Легойда — один из основателей и главный редактор журнала «Фома», ведущий на телеканале «Спас», член Общественной палаты РФ.
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