РИАМО - 12 сен. Иерий Александр Волков освобожден от должности руководителя патриаршей пресс-службы распоряжением Патриарха Кирилла, сообщается на сайте РПЦ.

Волкова освободили от должности 11 сентября.

«Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда», — говорится в сообщении.

Это решение связано в том числе с оптимизацией и реорганизацией информационных служб Московского Патриархата, отмечается в сообщении.

Владимир Легойда — один из основателей и главный редактор журнала «Фома», ведущий на телеканале «Спас», член Общественной палаты РФ.