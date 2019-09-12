РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В подмосковном Подольске двоих автомобилистов оштрафовали на 1 тысячу рублей за парковку на зеленых насаждениях в микрорайоне Кузнечики, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В администрации Подольска в четверг, 12 сентября, прошло очередное заседание административной комиссии городского округа. По территориальному управлению в микрорайоне Кузнечики было рассмотрено два дела об административных правонарушениях. Оба нарушителя оштрафованы по 1 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

Каждый нарушитель был оштрафован за несоблюдение требований закона Московской области «О благоустройстве в Московской области», а именно – за парковку на зеленых насаждениях.