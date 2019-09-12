РИАМО - 12 сен. Должностных лиц ФГБУ «Канал имени Москвы» оштрафовали в общей сумме на 60 тысяч рублей за нарушение правила технологического присоединения энергопринимающих устройств, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.

«Московским областным УФАС России в отношении должностных лиц исполнительного аппарата ФГБУ «Канал имени Москвы» вынесено шесть постановлений о наложении штрафов по делам об административных правонарушениях на общую сумму 60 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее в отношении ФГБУ «Канал имени Москвы» уже было вынесено три постановления о наложении штрафа. Учреждение штрафовали за неоднократное невыполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств жителей деревни Карманово Талдомского городского округа в срок, установленный правилами технологического присоединения.