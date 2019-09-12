РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 сен. В подмосковном Подольске 15-летний подросток Валерий Воронов 11 июля самовольно покинул Климовскую городскую больницу (КГБ) №2, сбежавшего разыскивают родные и полиция, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

«11 июля 2019 года в 15:05 несовершеннолетний Валерий Воронов 2003 года рождения самовольно покинул КГБ №2 Климовска и до настоящего момента его местонахождение не известно. На вид ему 16 лет, среднего телосложения, волосы темно-русые. Был одет в толстовку красного цвета, футболку и шорты темно-синего цвета», – сказал сотрудник.

По его словам, ранее подросток проживал в Подольске на улице 43-й Армии в доме №21. Зарегистрирован в Москве на улице Коровинское шоссе, дом №7, корпус 3, квартира 107, где проживает биологическая мать несовершеннолетнего, с которой он поддерживает связь.

О нахождении подростка нужно сообщить в дежурную часть Климовского ОП УМВД России по городскому округу Подольск по телефону: 8(496)762-22-83 или в УМВД России по Подольску по телефону 8(496)763-02-63, 763-02-70 или 112.