РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 сен. В подмосковной Балашихе после жалобы жительницы убрали мусор возле автобусной остановки на улице Центральная, 39, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи написала на портал жалобу на плохую уборку на остановочном павильоне. Она отметила, что мусор не убирается в течение нескольких недель.

«Раменское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу очистки остановочного пункта на улице Центральная автомобильной дороги Носовихинское шоссе (Балашихинский район) и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Подмосковья и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы выполнены. Фото прилагаются», – сказала начальник Раменского регионального управления автодорог №7 Михаил Поликанов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.