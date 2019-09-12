РИАМО - 12 сен. Из-за работ по благоустройству рядом с Савеловским вокзалом ночью 14 и 15 сентября рядом с ним перекроют движение, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Четырнадцатого сентября с 01:30 до 05:30 перекроют съезд с улицы Нижняя Масловка на площадь Савеловского Вокзала. 15 сентября в это же время автомобилисты не смогут проехать с Бутырской улицы на площадь Савеловского вокзала», — говорится в сообщении.

Также в Москве до 30 сентября частично закрыт проезд по участкам Семеновской набережной в районе дома 10, строения 14, на Большой Семеновской улице и дома 1, строения 1.

В ближайшие выходные движение ограничат по нескольким улицам в центре, на западе и юго-западе столицы, в том числе в районе главного здания МГУ. Это связано с парадами студенчества и городской техники, Московским осенним велофестивалем и фестивалем циркового искусства.