РИАМО - 12 сен. На ночных рейсах общественного транспорта в Москве теперь работают контролеры ГКУ «Организатор перевозок», все для того, чтобы проверять оплату проезда у пассажиров, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.

«В случае безбилетного проезда контролер выписывает нарушителю постановление, если у него нет документов, будет вызвана полиция для доставления в отделение. Кроме этого, ночные автобусы порой используются бездомными в качестве ночлежек и теплого убежища. Таких граждан работники ГКУ «Организатора перевозок» сопровождают в центр социальной адаптации имени Глинки», - говорится в сообщении.

В ГКУ полагают, что выход контролеров на ночные маршруты позитивно скажется на оплате проезда, ведь многие считают, что ночью контроль на маршрутах отсутствует, а потому и не платят.

Проезд в столичном наземном транспорте осуществляется через валидаторы с помощью билетов, карт «Тройка» и социальных карт. За безбилетный проезд предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей, а за использование чужой льготной персонифицированной карты — 2,5 тысячи рублей.