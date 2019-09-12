РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В подмосковном Подольске переустроили свыше 10% инженерных коммуникаций в микрорайоне Кузнечики в ходе строительства дороги на улице 43-й Армии, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Подольске в рамках строительства новой дороги – улицы 43-й Армии в микрорайоне Кузнечики ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций: сетей связи, водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения. Работы выполнены на 10% от общего объема. Одновременно с этим идет устройство ливневой канализации», – говорится в сообщении.

Строительство дороги началось в конце июля текущего года. После завершения работ дорога станет четырехполосной, ее протяженность составит более 1,3 километра. Улица станет продолжением Южного обхода Подольска, построенного в 2016 году. Сейчас дорога не имеет асфальтобетонного покрытия, и чтобы проехать к своим домам жители вынуждены объезжать этот участок через Варшавское шоссе.

«Строительство улицы поддержало более 2,2 тысяч жителей микрорайона Кузнечики на портале «Добродел». Новая дорога позволит разгрузить транспортные потоки в районе плотной жилой застройки. Строительство дороги ведется в соответствии с графиком. В конце октября после завершения работ по переустройству инженерных сетей, на дороге начнется устройство асфальтобетонного покрытия. Рабочее движение на участке планируется открыть до конца 2019 года», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Для безопасного движения вдоль дороги установят наружное освещение. Для пешеходов построят тротуары, сделают 10 пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Перспективная пропускная способность участка составит порядка 24 тысяч автомобилей в сутки.

Строительство дороги ведется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из регионального бюджета.