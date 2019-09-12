РИАМО - 12 сен. В Подмосковье сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья помогли устранить 1,03 тысячи нарушений в содержании вылетных магистралей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, на Новорязанском и Егорьевском шоссе в Раменском гороукрге было устранено 92 нарушения, на Носовихинском шоссе в Реутове устранили 30 нарушений, а на Пятницом шоссе в Солнечногорске — 90 нарушений.

«В Бронницах (Новорязанское шоссе) устранено 15 нарушений, Долгопрудном (Дмитровское шоссе) – 20 нарушений, Котельниках (Новорязанское шоссе) – 34 нарушения, Красногорске (Волоколамское, Пятницкое шоссе) – 65 нарушений, Лобне (Дмитровское шоссе) – 11 нарушений», - говорится в сообщении.

В первую очередь специалисты Госадмтехнадзора проверяют состояние вылетных магистралей с точки зрения соблюдения правил чистоты, порядка и благоустройства.

«Благодаря действиям инспекторов с начала года было удалено более 250 аварийных и сухостойных деревьев, приведено в порядок более 140 территорий, прилегающих к объектам отвода дорог, приведены в порядок 86 остановочных павильонов, более 60 фасадов зданий и сооружений», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он также подчеркнул, что благодаря действиям инспекторов были приведены в нормативное состояние 23 участка с барьерными ограждениями и шумозащитными экранами. Также на вылетных магистралях снесли 41 самовольно установленный объект торговли.

Специалисты проводят большую работу по благоустройству 10 крупнейших транспортных автомобильных артерий региона — Новорязанского, Егорьевского, Дмитровского, Щелковского, Волоколамского, Носовихинского, Пятницкого, Ярославского, Старого Симферопольского шоссе и автотрасса М-7 «Волга».