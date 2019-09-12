РИАМО - 12 сен. С начала 2019 года спасатели и волонтеры вывели из лесов Подмосковья более 1 тысячи человек, при этом 17 человек нашли, прибегнув к помощи авиации, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«По статистике наибольшее количество людей теряется в лесном массиве Московской области именно летом и осенью, когда ягодный и грибной сезоны в самом разгаре. Большинство из них выводятся оперативно, обычно в течение нескольких часов», - говорится в сообщении.

Быстро вывести людей из леса помогает функция геопозиционирования в системе-112 Московской области. Благодаря этому сервису можно с высокой точностью определить местоположение заблудившегося человека, который обратился за помощью на единый номер спасения 112.

Далее к поискам приступают спасатели, а также добровольцы. Часто в поисковых работах задействуют кинологические расчеты, при необходимости применяют авиацию, в том числе беспилотную.

Спасатели рекомендуют перед походом в лес сообщать о своих планах родным, а также брать с собой заряженный телефон и надевать яркую одежду. Пожилым людям и всем, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями, следует брать с собой жизненно важные лекарства.