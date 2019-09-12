РИАМО - 12 сен. Цифровые услуги внедряются достаточно динамично в различных отраслях и направлениях в Московской области, сообщил в четверг журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы тесно взаимодействием с федеральным правительством. И сегодня там большая программа по снятию ограничений и барьеров. Плюс у нас есть соглашение фактически со всеми федеральными ведомствами, которые предоставляют услуги нам в цифре, поэтому внедрение идет достаточно динамично», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в ходе заседания рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникация, связь, цифровая экономика» на форуме «Проф-IT» в Белгороде были озвучены различные смелые предложения о совершенствовании цифровых услуг. Воробьев уверен, что все они будут реализованы в будущем.

«Сейчас идет борьба за доступ к базам данных на федеральном уровне – ЗАГС и персональные данные, если мы их получаем, то проактивность услуг будет уже совершенно другого уровня по самым разным направлениям – здравоохранение, образование. Сегодня, к сожалению, надо принести бумажный паспорт для того, чтобы ребенка устроить в школу. Поэтому подобная площадка (форум «Проф-IT» - ред.) очень важна для того, чтобы услуги сделать максимально удобными и быстрыми для человека», - добавил Воробьев.

Кроме того, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар напомнил, что в этом году в рамках внедрения проактивных услуг в Подмосковье приняли решение автоматически продлить школьникам льготные карты «Стрелка».

Всероссийский форум «Проф-IT» проводится ежегодно с 2013 года, каждый год в новом регионе. В этом году форум проходит с 12 по 13 сентября в Белгороде.

«Проф-IT» – первая в России площадка, которая объединяет в себе передовой опыт и знания в области региональной и муниципальной информатизации. Полученные на форуме знания, опыт и решения применяются участниками мероприятий на практике. Всего за 6 лет площадку «Проф-IT» посетили делегации из 85 регионов страны.