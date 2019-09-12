РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В подмосковном Подольске подрядчик завершил строительство дополнительных парковочных карманов в одном из дворов микрорайона Кузнечики, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Кузнечики Подольска завершили строительство дополнительных парковочных мест в рамках комплексного благоустройства дворовой территории многоквартирного дома №30 по улице Академика Доллежаля. Работы были выполнены подрядной организацией ООО «Подольское ДРСУ», – говорится в сообщении.

Активную помощь в подборе, подготовке мест для строительства парковочных карманов и по освобождению от транспорта оказал активный житель дома Юрий Поддубровский.